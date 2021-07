Capriolo in aeroporto a Rimini, presto la sua cattura per il rilascio in sicurezza Incaricato un team di esperti veterinari

Attualità Rimini | 15:55 - 02 Luglio 2021 Capriolo (foto di repertorio). Questa mattina (venerdì 2 luglio) sopralluogo del presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi all'aeroporto Fellini, dove si stanno pianificando le operazioni di cattura del capriolo, che sarà poi rilasciato in un ambiente sicuro. Con Santi, il comandante del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega", il Colonnello Marco Cardillo, il Comandante della Polizia Provinciale Maurizio Guidi e il Consigliere Delegato di Airiminum che gestisce l'aeroporto civile internazionale "Federico Fellini", Leonardo Corbucci. "Ad entrambi ho spiegato le ragioni della mia iniziativa e da entrambi ho riscontrato la massima comprensione e disponibilità di collaborazione nella gestione dell'intervento di salvataggio dell'animale e di messa in sicurezza del traffico aereo", commenta Santi. L'intervento di cattura sarà organizzato da un team di esperti veterinari.

< Articolo precedente Articolo successivo >