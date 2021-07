Santarcangelo Calcio, arriva l'attaccante Molari dal Sant'Ermete

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:50 - 02 Luglio 2021

Andrea Molari, nuovo attaccante del Santacangelo.



Dopo quello l'annuncio del nuovo allenatore, Giacomo Mugellesi, il Santarcangelo Calcio annuncia l'arrivo dell'attaccante Andrea Molari, classe 1989, che approda in gialloblu dopo una carriera giocata stabilmente in categorie superiori: per ben 9 stagioni ha militato nel Sant'Ermete con cui ha disputato 3 volte il campionato di Promozione, 3 stagioni all'Athletic Falco tra Terza e Seconda categoria, 1 stagione a Morciano in Prima categoria ed anche un'esperienza nel campionato sanmarinese con il San Giovanni.