Dai cori al cuore, la nuova rassegna musicale al Castello dagli Agolanti di Riccione

Eventi

Riccione

| 15:47 - 02 Luglio 2021

Coro le allegre note del castello.



Apre al Castello degli Agolanti la nuova rassegna ‘Dai cori al cuore’ che dal 2017 si propone di valorizzare compositori, musicisti, cantanti e realtà corali del tessuto culturale cittadino e del territorio. Occasione quest'anno, per rivestire di musica due luoghi particolarmente significativi: il Castello degli Agolanti e Villa Franceschi con 8 appuntamenti complessivi, di cui 5 al Castello e 3 a Villa Franceschi. Dal 5 luglio al 2 agosto tutti i lunedì alle ore 18:30.



Si parte dal Castello degli Agolanti, che dall'alto della collina di Riccione, abbraccia l'orizzonte della Riviera, lunedì 5 luglio alle ore 18:30 con il coro riccionese a voci bianche Le Allegre Note. Ospite speciale il Mirò Quartet, che proporrà alcuni brani celebri di vario repertorio, riarrangiati in chiave moderna. Un’oasi in cui sarà possibile godere dei colori e dei profumi della natura, nella pace della campagna con suoni e musiche che echeggiano nella magica atmosfera del tramonto.



Lunedì 12 luglio ore 18:30 sarà la volta del Coro Lirico Amintore Galli di Rimini, diretto dal Maestro Matteo Salvemini che presenterà alcune pagine celebri del repertorio operistico. Ad aprire il concerto, il coro riccionese a voci bianche About 11 con alcuni brani tratti dal cd che sta curando per AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori) che comprende dodici arrangiamenti di brani popolari della tradizione dell'Appennino parmense, ritrovati e riarrangiati dal Maestro Giacomo Monica. Il concerto vede anche l'esibizione della giovane soprano riccionese Elisa Serafini, che eseguirà alcuni lieder cameristici.



Si prosegue lunedì 19 luglio ore 18:30 con una delle formazioni corali più attive e antiche del nostro territorio: il Coro Città di Morciano diretto dal Maestro Oreste Pecci. Il coro proporrà alcuni dei brani più popolari del suo repertorio, alternandosi con un'altra giovane voce riccionese emergente: la soprano Chiara Guerra.



Gli ultimi due concerti vedono la partecipazione di importanti realtà corali provenienti anche da diverse parti d’Italia. Lunedì 26 luglio ore 18:30 arriva dal Veneto il Coro giovani voci Bassano, provenienti da Bassano del Grappa (VI). Si tratta di una delle principali formazioni giovanili italiane già protagonista di importanti esibizioni internazionali, diretta da Cinzia Zanon. A loro si unirà un'altra voce riccionese emergente, quella di Veronica Villa che insieme al Letaci Duo (violino e contrabbasso), proporrà un repertorio particolare ed accattivante.



Ultimo appuntamento al castello, lunedì 2 agosto ore 18:30 con il Coro giovanile Città di Schio, vincitore del concorso corale Riccione 2021, a cui sarà assegnato il premio in questa importante occasione. In chiusura, esibizione del Coro femminile Farthan di Marzabotto che riunisce vocalità creative della valle del Reno e che proporrà un repertorio vario e poliedrico anche con nuovi brani di prossima uscita. Dirigeranno i due cori rispettivamente Stefania Lanaro e Elide Melchioni, entrambe membri delle commissioni artistiche delle associazioni regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna, con una lunga attività concertistica all’attivo.



All'interno della rassegna Dai Cori al Cuore rientrano anche tre appuntamenti musicali che si terranno dal 8 luglio al 29 luglio ore 21nell’incantato scenario del giardino di Villa Franceschi, durante l'apertura della mostra di pittura e scultura L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L'amor che move il sole e l'altre stelle. Omaggio a Dante (8 luglio - 8 agosto). Le suggestioni dei canti, dei colori e delle musiche che si fonderanno in questa estate ricca di eventi evocheranno magiche atmosfere in questa elegante dimora estiva che nel tempo ha sempre aperto i suoi spazi ad ogni espressione artistica.



Giovedì 8 luglio ore 21, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a Dante, la giovane cantautrice riccionese Jessica Sorbello si esibirà in un live acustico chitarra e voce, accompagnata da Andrea Sandroni alle percussioni.



Giovedì 22 luglio ore 21 il delicato intreccio vocale del Riccione Women Ensemble. Un'unione raffinata di voci femminili del Coro Città di Riccione che da tre anni porta avanti un progetto artistico che spazia dal romanticismo alla musica del primo Novecento, fino alle melodie contemporanee. Direttore Marco Galli. Pianista e soprano solista Maura Miceli.



Ultimo appuntamento in musica giovedì 29 luglio ore 21 con “Dritto al cuore” il concerto del Coro Lirico Perla Verde che propone alcune delle arie più famose della tradizione operistica da Donizetti, Verdi, Puccini e brani di operetta, interpretati dal coro e solista. Direttore Barbara Amaduzzi.