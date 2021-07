Verucchio primo comune gentile della regione: la celebrazione con lo scrittore Daniel Lumera

Attualità

Rimini

| 15:43 - 02 Luglio 2021

Dopo la proclamazione in streaming figlia della pandemia, andata in onda il 15 novembre scorso nel corso della Settimana della Gentilezza, lunedì 5 luglio sarà l’imponente cornice della Rocca Malatestiana a ospitare, finalmente dal vivo, la celebrazione di Verucchio primo Comune Gentile dell’Emilia-Romagna. Con la firma apposta in diretta online su www.italiagentile.com dalla sindaca Stefania Sabba sul “Manifesto delle Città Gentili”, durante un dialogo sul valore della gentilezza declinato in ambito civico con Daniel Lumera, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, Verucchio si è unita a Italia Gentile - il movimento collettivo nazionale promosso dall’Associazione My Life Design Onlus fondata da Lumera - e agli altri Comuni gentili d’Italia, oltre al primo Stato Gentile, la vicina Repubblica di San Marino.



IL PROGRAMMA L’evento si terrà nel Salone della Rocca Malatestiana, cui sarà possibile accedere dalle ore 18, quando aprirà il bookshop e sarà possibile compiere il nuovo percorso di visita, con tanto di mostra di Dante a fumetti su un intero piano inaugurata giovedì 1° luglio. Ad accogliere presenti e visitatori, la musica delicata e morbida dell’Arpa di Aiko Taddei, che tornerà poi ad animare le stanze della Rocca fra le 20 e le 20.30, quando sarà nuovamente possibile compiere tour della struttura. Fra le 18.30 e le 20, la proclamazione di Verucchio Città Gentile sarà festeggiata alla presenza di Daniel Lumera, docente e scrittore che con il bestseller “Biologia della Gentilezza” (Mondadori, 2020), scritto a quattro mani con la professoressa Immaculata De Vivo, ha dato appunto vita al movimento Italia Gentile: nell’occasione Lumera presenterà il nuovo libro “La lezione della farfalla” realizzato sempre con la dottoressa De Vivo e inviterà a partecipare alla prima edizione del San Marino Festival Gentile, kermesse che si svolgerà in Repubblica fra il 6 e l’8 agosto con Rosita Celentano madrina d’eccezione e un programma fatto di incontri con ospiti internazionali, spettacoli e momenti esperienziali rivolti a tutte le età sul tema della Gentilezza negli angoli più suggestivi del centro storico.



“C’E’ SEMPRE PIU’ BISOGNO DI GENTILEZZA” «E’ un grande onore aver ottenuto il riconoscimento di primo Comune Gentile dell’Emilia-Romagna, che vogliamo condividere pubblicamente con la comunità con questa proclamazione ufficiale. Un motivo di orgoglio, figlio di un percorso intrapreso fin dal primo momento del mio impegno in Comune, che non costituisce però un punto d’arrivo. Tutt’altro» commenta la sindaca Stefania Sabba: «La nostra amministrazione è sempre stata incline a creare relazioni sane e cordiali e ad avviare azioni di sensibilizzazione alla tutela e al rispetto delle persone e dell’ambiente in cui viviamo, e siamo intenzionati non solo a proseguire in questo solco, ma a cercare di diffondere sempre più il tema della gentilezza. Un mood ancor più fondamentale in un momento in cui l’emergenza sanitaria e le difficoltà economiche scaldano gli animi ed esasperano le relazioni ai più svariati livelli. C’è bisogno di gentilezza, il Comune di Verucchio è prontissimo a fare la sua parte e ringrazia di questa grande opportunità concessaci».



«La gentilezza è una medicina naturale che la scienza ha dimostrato far bene al nostro corpo in termini di longevità, salute e benessere» sostiene Daniel Lumera: «Ma oltre a questo è anche un elemento di estrema importanza in tutto il processo di trasformazione sociale. In questo momento storico così particolare, inserire un elemento di coesione, reciprocità e cooperazione che sia fonte di un nuovo benessere è quanto di più importante possiamo e abbiamo il dovere di fare. Attraverso il movimento Italia Gentile, abbracciato da migliaia di persone, stiamo quindi dando vita ad un’ondata virale di Gentilezza, un “virus gentile” che contagia gli ambiti più diversi, dall’educazione alla politica, dalla sanità alla cultura, e che ci ricorda come si possano superare i periodi più difficili grazie a un senso di collettività, di comunità e ad un senso profondo del Noi».