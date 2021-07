Banda incappucciata assale di notte il supermercato, ma il colpo fallisce

Cronaca

Riccione

| 15:00 - 02 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Tentato furto nella notte (tra il 1 e il 2 luglio) al supermercato Conad Rio Agina di Misano. Una banda formata da quattro persone incappucciate ha forzato la porta antipanico, lato mare, con l'intento di sradicare e portare via la cassaforte, ma l'allarme scattato li ha messi in fuga. Sul posto sono intervenuti la vigilanza privata e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini visionando le telecamere del circuito di videosorveglianza. I ladri non hanno portato via nulla, ma il loro raid ha provocato ingenti danni.