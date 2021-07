Calcio RSM, San Giovanni: ecco il difensore centrale Luca Angelini e l’attaccante Lorenzo Montebelli

Sport

Repubblica San Marino

| 14:26 - 02 Luglio 2021

Lorenzo Montebelli.

Due nuovi acquisti e una conferma importante in casa San Giovanni. Nel dare sempre più forma alla rosa 2021/2022, il presidente Massimiliano Venturi, il direttore generale Fabio Giardi e la dirigenza hanno infatti puntellato il reparto difensivo a disposizione del nuovo mister Marco Tognacci con l’arrivo dal Tre Fiori del centrale classe 1989 Luca Angelini e assicurandosi anche per il prossimo anno le prestazioni del Naziinale classe 1999 Giacomo Conti, troverà fra i nuovi compagni anche il portiere della Nazionale Under 21 Mirco De Angelis, arrivato nelle scorse settimane in prestito annuale sempre dal Tre Fiori. Per l’attacco, ecco invece Lorenzo Montebelli, anche lui classe 1999 e lo scorso anno al Tropical Coriano.

Il terzetto si aggiunge ai già confermati Leonardo Magnani, Marco Ugolini, Michele Tasini, Enea Senja, Alex De Biagi, Edoardo Cecchetti e Giulio Strologo e ai primi acquisti Kevin Lisi, Nicola Tangari, Marsiglien Mema, Mirko De Angelis e Kevin Marigliano e inizia a dare una forma ben definita alla rosa 2021-2022 con cui il club punta a consolidarsi nel roster playoff riconquistato dopo qualche anno di assenza con un gruppo dall’età media più giovane del campionato.