Rimini, il sindaco agli operatori del centro: "Nuovo museo Fellini opportunità di investimento"

| 14:23 - 02 Luglio 2021

Si è svolto ieri pomeriggio (giovedì 1 luglio), nella sala della Giunta comunale di Rimini, l’incontro con i rappresentanti delle attività commerciali che insistono sull’area del centro storico dove si sta completando il “Fellini Museum”.



"Un momento di condivisione e confronto in cui il sindaco ha illustrato a tutti i presenti le modalità e le tempistiche del progetto in avanzata fase di realizzazione, illustrando la riqualificazione e la rigenerazione di tutto il comparto urbano attraverso le leve della genialità di Fellini e del sogno creativo", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Il sindaco Gnassi ha voluto sottolineare come la nuova struttura museale, di respiro e di livello internazionale, possa essere l'occasione per incentivare gli investimenti da parte dei titolari delle imprese che si affacciano nel quadrante urbano, sul modello di quanto avvenuto ad esempio in piazza Ferrari con la Domus del Chirurgo. Quindi, ad esempio, coordinare gli arredi con tutto il contesto riqualificato, intervenendo anche sui particolari per fare in modo che tutto l’ambiente dia una sensazione gradevole di eleganza diffusa, usando gli strumenti declinati nel “Regolamento comunale per la disciplina degli arredi e dei dehor del centro storico” realizzato dal Comune di Rimini in collaborazione con la “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini” e approvato nel marzo 2016.