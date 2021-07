Tennis, Gianluca Pagliuca si qualifica per il tabellone finale nel memorial 'Arnaldo Cicconetti'

Sport

Rimini

| 14:18 - 02 Luglio 2021

Gianluca Pagliuca.

Gianluca Pagliuca, ex portiere della nazionale, è stato il primo a qualificarsi per il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Cicconetti, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. Esce di scena invece un altro big del calcio come Gianluca Di Giulio. Brillano sui campi di casa Paolo Raffaelli e Giovanni Fabiani.

3° turno: Alessio Simoncelli (4.1, n.1)-Nicola Ridolfi (4.3) 6-2, 3-6, 10-3, Michele Moretti (4.1, n.22)-Carlo Alberto Brunelli (4.3) 6-2, 6-1. 4° turno: Marco Tonti (4.1, n.3)-Gianluca Di Giulio (4.2) 6-4, 6-2, Alessandro Capodimonte (4.2)-Andrea Parenti (4.1, n.20) 6-1, 6-0, Alessandro Bernardi (4.1, n.5)-Umberto Uguccioni (4.2) 6-0, 6-4, Adriano Amadio (4.1, n.6)-Lorenzo Rubini (Nc) 6-3, 6-1, Paolo Raffaelli (4.2)-Fausto Dante Pazzini (4.1, n.7) 6-1, 6-1, Stefano Pollini (4.1, n.8)-Gianluca Gabellini (4.2) 6-7, 6-4, 10-6, Pietro Rinaldini (4.3)-Emanuel Vannucci (4.1, n.15) 6-2, 1-6, 10-6, Alessandro Gostoli (4.2)-Carlo Castelvetro (4.1, n.9) 3-6, 6-3, 10-6, Giovanni Fabiani (4.2)-Jacopo Montoneri (4.1, n.11) 6-2, 6-0.

Turno di qualificazione: Gianluca Pagliuca (4.1, n.4)-Armando Sorrentino (4.3) 6-0, 6-1.