Covid: generale Figliuolo, "ragazzi e genitori capiscano importanza vaccino"

Attualità

Nazionale

| 14:10 - 02 Luglio 2021

Foto di repertorio.

"Per i giovani dobbiamo fare in modo che quando si arriva all'apertura dell'anno scolastico ci sia la maggioranza dei ragazzi in sicurezza. Chiaramente questo deve nascere da un convincimento dei ragazzi e dei genitori che vaccinarsi è importante e utile, e che è importantissimo per partire in maggior sicurezza". Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti-Covid, generale Francesco Figliuolo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita all'Isola del Giglio per la conclusione della campagna di vaccinazione di massa per le isole minori covid free. Presente anche il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, insieme, tra gli altri, all'assessore toscano al turismo e all'economia Leonardo Marras, al direttore generale dell'Asl Toscana sud est Antonio D'Urso e al sindaco del Giglio, e vicepresidente dell'Associazione nazionale Comuni isole minori, Sergio Ortelli.