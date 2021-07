Stabile ex nuova Questura, il sorpasso: all'asta bis, beffato il Gruppo Conad

Attualità

Rimini

| 14:03 - 02 Luglio 2021

Lo stabile di via Ugo Bassi.

Mercoledì 12 maggio il Gruppo Conad si era aggiudicato all'asta lo stabile di via Bassi a Rimini, verosimilmente con l'intento di costruire un nuovo centro commerciale. Ma l'arrivo di un'offerta migliorativa del 10%, entro i tempi previsti dalla legge fallimentare, ha rimesso tutto in discussione. Fino a ieri (giovedì 1 luglio) quando la Srl bolognese "Ariminum Sviluppo Immobiliare" si è aggiudicata lo stabile e il terreno su cui sorge con un rilancio di 14,5 milioni di euro. La base d'asta partiva da 4,9 milioni di euro. Lo stabile di via Bassi inizialmente era destinato a ospitare la sede della Questura di Rimini, ora trasferitasi in piazzale Bornaccini.