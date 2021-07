Il Palacongressi di Rimini mette a disposizione spazi per gli artisti contemporanei

Attualità

Rimini

| 13:28 - 02 Luglio 2021

Palacongressi di Rimini.



Dall’1 luglio sono ripresi convegni e congressi in presenza e al Palacongressi di Rimini le porte si sono subito aperte per accogliere al meglio i primi congressisti. Con una novità.



La riapertura coincide infatti con l’avvio, da mercoledì 7 luglio, di un nuovo progetto: PERLarte - Le mostre al Palacongressi di Rimini, iniziativa che Italian Exhibition Group lancia in collaborazione con Art Preview, Augeo Art Space ed il gallerista riminese Matteo Sormani.



Il linguaggio dell’arte contemporanea, attraverso le opere di diversi artisti, entra stabilmente al Palacongressi , luogo che con la sua architettura distintiva e moderna, a pochi passi dal centro storico di Rimini, da ormai un decennio caratterizza il paesaggio urbano cittadino



La prima mostra in programma, dal 7 luglio al 31 dicembre 2021, nello spazio Convivio, sarà con le opere dell’artista Luca Giovagnoli. La mostra è curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Space. Il luogo scelto, Convivio, si affaccia su via della Fiera, consentendo quindi un accesso indipendente. “Dopo la fortunata esperienza inaugurata lo scorso anno con l’esposizione delle opere di Maria Luisa Tadei nel foyer sotto la “conchiglia” – spiega il direttore della divisione Event & Conference di IEG Fabio De Santis - il nuovo progetto punta a far colloquiare con la cittadinanza, tramite il linguaggio dell’arte, un luogo già esteticamente stimolante come il Palacongressi che si è già affermato come agorà cittadino nei suoi spazi esterni. È inoltre anche un contributo, il nostro, alla affermazione del brand Rimini come città d’arte, sulla scia di un riposizionamento in atto”.



“L’azzurro profondo del cielo, il dinamismo di un corpo in torsione, in movimento, il tuffo verso una nuova stagione: c’è già il racconto di quello che PERLarte vuole essere nell’opera Trampoline di Luca Giovagnoli scelta come immagine simbolo della mostra”, spiega il curatore Matteo Sormani. “PERLarte – continua - che rinvia alla perla, la grande sfera di marmo al centro della “conchiglia” che si trova all’interno del Palas, porterà nei suoi spazi mostre d’arte di artisti contemporanei, per aprirlo anche ad un pubblico nuovo, che ama l’arte e la bellezza”



Lo spazio Convivio e la mostra resteranno aperti e attivi in occasione degli eventi che torneranno a riempire gli spazi del Palacongressi di Rimini. Si è ripartiti subito il 1° luglio con una convention aziendale, seguita dal 2 al 4 da un evento formativo di Leonardo Leone, quindi spazio alla Snep European Convention (10-11 luglio), mentre dal 15 al 17 grande attesa per il ritorno in presenza del Web Marketing Festival e, in agosto, per il Congresso Nazionale ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.