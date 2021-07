Cinque nuovi posti per il Servizio civile con la cooperativa Il Millepiedi

Attualità

Rimini

| 13:22 - 02 Luglio 2021

Foto di repertorio.



La coop. sociale Il Millepiedi di Rimini mette a disposizione cinque nuovi posti nell'Avviso provinciale Scr 2021 per aspiranti volontari del Servizio civile all'interno del progetto 2021 Nuove Generazioni.



Due posti sono disponibili presso il Centro giovani Casa Pomposa, lo storico luogo di incontro per ragazzi e ragazze riminesi che mette a disposizione spazi per eventi e laboratori artistici e culturali, sotto la supervisione di educatori e adulti di riferimento. Nel Centro, di proprietà del Comune di Rimini e gestito dalla cooperativa, vengono realizzate iniziative legate al teatro, alla musica, alle nuove tecnologie, ai giochi, ai film, alle mostre, ai concerti.



Due ulteriori posti presso la comunità educativa residenziale Casa Clementini: si tratta di una struttura di accoglienza per minorenni gestita dalla coop. sociale Il Millepiedi e dalla Fondazione San Giuseppe per l'aiuto materno e infantile. La struttura può accogliere fino a 10 bambini e ragazzi, di entrambi i generi, di età compresa tra i 6 e i 18 anni.



Il quinto e ultimo posto è a disposizione presso il Get (Gruppo educativo territoriale) Abracadabra, in via Rovetta a Rimini presso la parrocchia Regina Pacis, un servizio pomeridiano dedicato al supporto scolastico e all'integrazione sociale di minori in situazioni di difficoltà tra i 6 e i 14 anni.



Le domande possono essere presentate fino alla scadenza perentoria del bando: ore 23,59 del 18/7/2021.



Tutte le informazioni relative al progetto e la documentazione per presentare domanda sono disponibili a questo link: https://www.ilmillepiedi.it/2021/06/23/pubblicazione-avviso-provinciale-scr-2021/



Per ulteriori chiarimenti ci si può inoltre rivolgere alla responsabile: Tania Presepi tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org – cell. 347 4320545 – tel. 0541 709157.