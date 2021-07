Rimini, in distribuzione una guida tematica dedicata a cani e gatti

Attualità

Rimini

| 12:45 - 02 Luglio 2021

Guida città a 4 zampe.

In questi giorni è in distribuzione a Rimini “Città a 4 Zampe”, la Guida tematica dedicata al mondo del Pet (96 pagine, free press, formato pocket tascabile).



Città a 4 Zampe prevede articoli e approfondimenti realizzati coinvolgendo numerosi professionisti del settore per fornire agli attuali e futuri proprietari un orientamento relativo corretta gestione (sanitaria, comportamentale e sociale) degli animali d’affezione, in particolare cane e gatto.



E’ possibile trovarla in tutte le principali cliniche e ambulatori veterinari presenti in città, nel circuito del Pet (toelettature, centri cinofili, negozi, hotel e attività pet-friendly) e nei punti informativi turistici (IAT) della provincia. La pubblicazione, infatti, è scritta e pensata anche per andare incontro alle esigenze di chi è a Rimini in vacanza con il proprio Pet.



All’interno della pubblicazione è possibile trovare tantissime informazioni utili, da quelle più semplici come ad esempio la localizzazione delle aree sgambamento per i cani, a quelle più particolari come i servizi delle cliniche veterinarie presenti in città, a dove e come adottare consapevolmente un cane o un gatto, con preziosi consigli sotto il profilo del benessere animale e della civile convivenza tra chi gli animali li ama e chi, per vari motivi, preferisce vivere senza.



NON SOLO RIMINI Città a 4 Zampe è progetto culturale curato da addetti ai lavori che intende essere presente non solo a Rimini, ma in tutta la Romagna. Nelle prossime settimane uscirà anche una specifica edizione tutta dedicata al territorio e alle città di Forlì- Cesena. Sono inoltre in corso contatti preliminari anche in provincia di Ravenna. Negli obiettivi c’è quello di creare tre distinte edizioni per mettere in evidenza i punti di forza e le aree di miglioramento dei vari territori e avviare così il progetto di pubblica utilità “Romagna Pet friendly”.



PATROCINI E RICONOSCIMENTI Città a 4 Zampe gode del Patrocinio delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Per quanto riguarda Rimini ha ottenuto quest’anno per la prima volta anche il prestigio riconoscimento dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rimini. Main sponsor dell’edizione 2021: Robinson Pet. Top sponsor: Cinica Veterinaria Casa del Cane e del Gatto, il Centro Veterinario Santa Lucia, il Centro Veterinario Romagnolo, Wash Dog Rimini e Riccione, I-Doggy, il primo asilo per cani della Riviera Romagnola. La Guida è disponibile in consultazione e download libero sul sito guidacitta4zampe.it