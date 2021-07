Alta Valmarecchia: nuovo caso di donna aggredita dal compagno, in preda all'alcol

Cronaca

Novafeltria

| 12:37 - 02 Luglio 2021

Carabinieri di Novafeltria.



Un nuovo caso di violenza sulle donne è oggetto di un'indagine dei carabinieri di Novafeltria che ha portato all'arresto di un 37enne residente in Alta Valmarecchia, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Ieri pomeriggio (giovedì 1 luglio) i Carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione condivisa dall'uomo e dalla compagna, a seguito di segnalazione al 112 su una furiosa lite scoppiata tra i due conviventi. La donna ha riferito ai militari intervenuti che il compagno, dopo aver assunto alcol e a seguito di una discussione, l'aveva strattonata e spinta con forza contro una parete dell'abitazione, sfogando anche la sua rabbia contro un termosifone, quasi completamente divelto, e contro una porta, presa a calci e pugni. L'uomo si era poi allontanato portando via con sé il figlio di lei. E' rientrato poco dopo, con il bimbo in braccio, ma alla vista dei Carabinieri si è scagliato con violenza contro di loro, ferendone uno con pugni all'avambraccio e al costato, prima di essere bloccato.



Dai successivi accertamenti, secondo quanto riferito dalla donna, la convivenza tra i due, iniziata la scorsa estate, era diventata problematica per i problemi di alcol dipendenza dell'uomo, solito ad aggredirla verbalmente per motivi di gelosia, accusandola di avere relazioni sentimentali con altri uomini, fino a quanto avvenuto ieri, l'episodio in cui lui ha alzato le mani su di lei.