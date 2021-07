A caccia dei film di Tonino Guerra per le vetrine di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:58 - 02 Luglio 2021

Uno delle locandine esposte.

In questi giorni si sta tenendo, allo Sferisterio di Santarcangelo, il Festival del Cinema "I luoghi dell'anima" in onore di Tonino Guerra.

Per omaggiare il grande poeta e sceneggiatore, Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) esporrà, in tantissimi negozi del Centro, le storiche locandine dei film sceneggiati dal grande poeta durante la sua lunga e prestigiosa carriera.

A questo omaggio, nelle giornate di Venerdì 2 e Sabato 3 luglio si accompagnerà un gioco da svolgere nelle vie del centro.

Prendendo spunto dalla frase di Tonino Guerra: "Bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l'anima. Io sono tanto affezionato alla parola, perché io sono un poeta. Le immagini che sono dentro la parola sono infinite. La parola è piena di cinema." gli abitanti e gli ospiti di Santarcangelo potranno comporre una frase (30-50 parole) sul tema "i luoghi dell'anima / la bellezza del paesaggio" inserendo al suo interno almeno 5 titoli dei film presenti nelle locandine.

La frase dovrà poi essere inviata alla mail info@luoghidellanima.it (entro sabato 3 luglio).

La frase più significativa, secondo il giudizio insindacabile della giuria, sarà premiata nella serata conclusiva del Festival del Cinema "I luoghi dell'anima" con una menzione è una bottiglia di vino.