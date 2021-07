Calcio, colpaccio al Pietracuta: arriva l'attaccante Kalil Luoati

Sport

Pietracuta di San Leo

| 11:04 - 02 Luglio 2021

Il neo acquisto Kalil Luoati con il Ds Conti.

Preso atto del passaggio al Verucchio avvenuto in settimana che ha riguardato l’ex rossoblu Bruma, il Pietracuta si è mosso con la consueta celerità per mantenere competitiva e se possibile migliorare la rosa a disposizione di Mister Fregnani. In questa occasione il DS Conti ha piazzato un autentico colpaccio ufficializzando l’ingaggio di Kalil Louati, attaccante classe ’99 nato in Italia da genitori di origini tunisine. Louati, nonostante l’altezza che supera abbondantemente i 180 cm, predilige le giocate tecniche in velocità, soprattutto agendo sulla fascia sinistra o in posizione da trequartista. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e successivamente del Cesena, ha militato anche nella Sammaurese e tra le fila della formazione brianzola del Seregno, sempre in serie D. Con l’ingaggio di Loauti si completa il settore d’attacco del Pietracuta, capitanato ancora una volta da Gianni Fratti, con Flamur Vucaj, Fabio Ramon Tomassini, Bucci, Galli e Satalino a contendersi i ruoli da titolare.