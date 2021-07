Baseball serie A, Erba Vita New Rimini cerca la salvezza nella sfida con Parma

Sport

Rimini

| 09:54 - 02 Luglio 2021

Mike Romano.

Parte la seconda fase del campionato di serie A di baseball. Mentre le otto vincitrici dei gironi si contenderanno lo scudetto, Erba Vita New Rimini e altre 23 squadre suddivise in sei gironi si contenderanno la permanenza in serie A. Retrocederà l’ultima classificata di ogni raggruppamento. Erba Vita New Rimini debutta domenica da Parma, con gare alle 11.00 e alle 15.30, facendo visita a Ciemme Oltretorrente del manager Julio Cesar Rodriguez Gonzalez, che nella prima fase era inserita nel girone C, composto da cinque squadre, chiudendo all’ultimo posto (4 vinte, 12 perse).

Da quel girone, vinto da Collecchio, arriveranno altre avversarie: Fontana Ermes Sala Baganza (5 vinte, 11 perse) e Comcor Modena (9 vinte, 7 perse), ora nel nuovo girone C con Erba Vita New Rimini. Si aggiungono Panamed Lancers Lastra Signa (terza nel girone vinto da San Marino, 3 vinte e 9 perse) e OM Valpanaro Athletics Bologna (ultima nel girone E dietro ai riminesi).

“Comincia il campionato che conta per noi – il commento del manager Mike Romano - In palio c’è la salvezza e siamo pronti ad affrontare questo round da 20 partite complessive. Sulla carta il girone che ci hanno assegnato è equilibrato. Direttamente conosciamo però solo gli Athletics di Bologna, che abbiamo tenuto dietro nella prima fase. Abbiamo le possibilità di centrare l’obiettivo, ma servirà crescere ancora.

Per la sfida a Parma contro Oltretorrente confido di recuperare Gianluca Tognacci e Tommaso Muccini sul monte di lancio; nell’ultimo weekend erano a riposo per recuperare gli infortuni. Vedremo quali rotazioni programmare.

Dobbiamo fare di tutto per farci trovare pronti già nella prima partita, che fin qui è quella che ci ha dato più problemi. La seconda partita, sulla carta più complicata, per ora ci ha visti sempre più tonici. Abbiamo una ricchezza da sfruttare, con tanti ragazzi che possono subentrare e migliorare la squadra e poi abbiamo l’entusiasmo di chi vuol centrare l’obiettivo salvezza”.

Intanto è confermato che i turni casalinghi, a Riccione, si giocheranno al sabato con gara pomeridiana e serale.

Anche in questa nuova fase Erba Vita, main spondor di New Rimini, distribuirà pacchi gara destinati a ciascuno degli atleti della squadra avversaria. Ogni confezione omaggio conterrà campioni di prodotti per l’attività sportiva, il gel igienizzante mani ValGel e un portachiavi multiuso a brand Erba Vita, con aggiunta del coupon per usufruire dello sconto presso il punto vendita convenzionato nella città della squadra avversaria. Nello specifico, lo sconto comprende una linea energetici, tra cui Magnesio Potassio + Vitamina C, per una carica completa sul campo, i prodotti della Linea DOL specifica per supportare le articolazioni e il nuovo e riformulato Omega 3 in perle per sostenere le funzionalità cardiovascolari.