Mascherina al chiuso, niente obbligo a San Marino

| 07:38 - 02 Luglio 2021

Niente obbligo di mascherina a San Marino anche nei luoghi al chiuso. Il decreto legge 124, in vigore fino al 31 agosto, riporta la prorga delle disposizioni "per l'allentamento delle misure di gestione" dell'epidemia da covid 19. Nel decreto, all'articolo 1, si legge che "L'utilizzo della mascherina, all'aperto e al chiuso, è vivamente consigliato", quindi non obbligatorio. I proprietari dei locali hanno comunque facoltà di richiederne l'uso all'interno delle strutture. L'articolo 2 vieta comunque l'assembramento in luoghi pubblici e privati. Per assembramento si considera un raggruppamento superiore a 20 persone, dove non è possibile mantenere una distanza di sicurezza. Per quanto riguarda le norme nei centri estivi, il personale vaccinato è esentato dall'obbligo dell'uso della mascherina. Chi non è vaccinato o non vaccinabile è obbligato ad usarla nei luoghi delle attività del centro estivo. Per quanto riguarda le feste e gli eventi che prevedano il ballo, potranno partecipare solo i vaccinati nonché coloro che hanno un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.