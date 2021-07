Calcio, è Massimo Andreatini il nuovo direttore sportivo del Forlì

Sport

Rimini

| 19:34 - 01 Luglio 2021

Massimo Andreatini.

Il nuovo direttore sportivo del Forlì è il romagnolo di Bellaria Massimo Andreatini. Ha risolto il contratto con la Fermana (era da quattro anni nelle Marche in precedenza al San Marino) e ha firmato un accordo pluriennale (si parla di tre anni) con i Galletti. Per quanto riguarda il tecnico si valuterà nei prossimi giorni: oltre a Mattia Gori è sempre calda la pista di Massimo Gadda, un tecnico capace, esperto della categoria, ben visto dalla piazza, e quello di Mauro Antonioli.

Il nome di Gadda circola con insistenza anche a Ravenna dove ha lasciato un ottimo ricordo (due promozioni) prima da giocatore e poi da tecnico. Oltre a Gadda in ballo le candidature di Roberto Cevoli e di Mauro Antonioli: per lui sarebbe un ritorno. Per la figura di ds in pole c’è Andrea Grammatica nel caso in cui non firmi per il Novara (in pole ci sono Cannella e Cerri).

Sarà Alessio Bifini a guidare la panchina del Ghiviborgo. Accanto a lui, come secondo allenatore, ci sarà invece Massimiliano Pisciotta. Bifini, grossetano, ha guidato la Sanremese nella passata stagione fino all’inizio dell’anno.