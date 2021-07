Sbalzato dallo scooter dopo lo scontro con un furgone: ferito scooterista

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:57 - 01 Luglio 2021

Il luogo dell'incidente, foto Amato Ballante.

Scooterista ferito in un incidente a San Giovanni in Marignano. Il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 1 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, l'uomo viaggiava in sella ad uno scooter Tmax in via vivare direzione mare-monte. Giunto in corrispondenza del civico 169, è venuto in collisione con un furgone che proveniva dalla direzione opposta e che stava affrontando una manovra di svolta per immettersi in un parcheggio.

Nell'impatto, laterale, lo scooterista è sbalzato dal mezzo, riportando varie contusioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale "Ceccarini" di Riccione per accertamenti. Amato Ballante