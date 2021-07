Sgr a fianco della cultura: regala un automobile alla Soprintendenza

Attualità

Rimini

| 16:11 - 01 Luglio 2021

Da sinistra: Alessandra Del Nista, Lisa Lambusier, Soprintendente, e Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR..



Gruppo SGR conferma il proprio impegno a favore della cultura. È stato consegnato oggi (giovedì 1 luglio) alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini un autoveicolo da utilizzare per lo svolgimento della propria attività istituzionale sul territorio romagnolo.

Si rinnova la sinergia che già nel 2016 si era concretizzata con la sponsorizzazione di un veicolo, nell’ambito del progetto Art-Bonus, allo scopo di facilitare alcuni servizi dell’Ente nell’attività di vigilanza e tutela dei beni culturali.

Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la sede di SGR in Via Chiabrera, al Soprintendente, l’architetto Lisa Lambusier.

“Siamo lieti di sostenere la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini nell’importante attività di tutela del bello che il patrimonio artistico, storico e culturale del nostro territorio esprime – commenta Micaela Dionigi, presidente del Gruppo SGR -. Creare, attraverso la nostra attività, valore per il territorio in cui operiamo è la missione che perseguiamo con il progetto SGR per la Cultura e che negli anni ci ha portato ad essere un interlocutore attento per numerose realtà”.