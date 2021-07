Coronavirus: a Rimini risalgono i casi, sono 7 i sintomatici

Attualità

| 16:07 - 01 Luglio 2021

Bollettino Covid 1 luglio 2021.

Risalgono i casi di contagio al nuovo coronavirus nel riminese: dopo due giorni di zero contagi, se ne registrano 7 sintomatici e uno asintomatico. In settimana sono stati 9, finora. In terapia intensiva rimane un solo paziente. Anche in regione risalgono i contagi: 61 su 16.876 tamponi (tasso di positività dello 0,4%). La situazione giornaliera dei contagi nelle province vede Modena con 15 nuovi casi; seguono Parma (14), Reggio Emilia (11) e Rimini (8). Poi Piacenza, Bologna e Cesena (tutte con 3 nuovi casi) e infine Ravenna e Forlì (entrambe con 2 casi). Nessun nuovo caso registrato nel Circondario imolese e a Ferrara.



Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 154 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.769. Non si registrano decessi, in tutto il territorio regionale, e calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 24 (-3), 179 quelli negli altri reparti Covid (-5).