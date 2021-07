Gadget per promuovere San Giovanni. E partono i giovedì del borgo

Eventi

San Giovanni in Marignano

01 Luglio 2021

Immagine dei gadgets.

Il mare e l’entroterra si incontrano a San Giovanni: anche questa estate il Consorzio AMisano accompagnerà ogni giovedì comitive di turisti alla scoperta del Granaio dei Malatesta.



Partono così “I giovedì nel borgo”: serate di animazioni e percorsi nel centro di San Giovanni per turisti e visitatori.



San Giovanni ha tantissime opportunità da conoscere e riscoprire: storia, sport, cultura ed enogastronomia e i volontari Aps Pro Loco sono pronti a raccontarla, ma anche a fare divertire grandi e piccini.

Questa sera infatti sarà possibile assistere alla presentazione di un libro per i bambini.

Alle ore 21.00 in Piazza Silvagni è infatti in programma la lettura ed il laboratorio di “Illo Pecora sulla luna” di Camilla Murgia, con illustrazioni di Sabrina Gennari, Ventura edizioni (consigliato per bambini da 4 anni in su).



Ma le sorprese non sono ancora finite: quest’anno, infatti, i volontari Pro Loco hanno lavorato anche ai gadget di San Giovanni, e approfittando del tempo invernale sospeso, hanno ideato e realizzato artigianalmente ed in parte con materiali di recupero, dei gadget per promuovere il borgo e le sue specificità, in particolare le streghe.



Afferma Aps Pro Loco “Spesso quando i turisti arrivano in visita hanno il desiderio di conoscere la storia, ma anche di portare con sé un ricordo del nostro borgo. I nostri volontari hanno il grande desiderio di raccontare, ma anche di lasciare un segno piccolo, ma tangibile. E allora abbiamo pensato utilizzando materiali di recupero, come il legno, o erbe ed essenze tipiche del nostro territorio, di realizzare dei piccoli ricordini: calamite, portachiavi ed altri gadget. Le streghe sono sicuramente uno degli elementi più rappresentativi del borgo, ciò che ci fa conoscere anche all’esterno e per questo abbiamo pensato di realizzare qualcosa anche sulla scia di quella tematica. Si tratta di piccoli ricordi, ma la realizzazione artigianale e la storia dietro ciascuno di essi è per noi un’occasione per fare conoscere San Giovanni ancora meglio. Speriamo che dopo la partecipazione alla trasmissione “Borgo dei Borghi” tantissimi possano scoprire le nostre bellezze. Noi siamo pronti ad accoglierli."