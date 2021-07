Santarcangelo, lavori di Hera in via Togliatti: come cambia la viabilità

Attualità

A Santarcangelo da martedì 6 luglio per tre settimane, un tratto di via Togliatti compreso tra il numero civico 13 e l’incrocio con via Piave sarà interessato dai lavori di Hera per il rifacimento della condotta fognaria. Nel corso dell’intervento, nei circa 100 metri di strada entrerà in vigore il divieto sosta e di transito ai veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni secondo le indicazioni della ditta esecutrice.



“I lavori di manutenzione del sistema fognario dell’isolato realizzati da Hera – dichiara il vicesindaco Pamela Fussi – hanno anche l’obiettivo di limitare i rischi di eventuali allagamenti nelle vie Togliatti, Piave e Maroncelli in occasione di forti precipitazioni”.



“Si tratta quindi di un intervento per migliorare l’assetto fognario della zona – conclude Fussi – che, prevedendo la rottura e la rimozione di ampi tratti di asfalto, anticiperà i lavori per dotare via Togliatti di un percorso protetto dalla scuola dell’infanzia Margherita fino a via XXIV Maggio. I lavori – che prevedono anche la bonifica della banchina con l’istituzione di alcuni posti auto, lato mare – sono stati approvati di recedente dalla Giunta comunale, e permetteranno di completare il collegamento che unisce centro sportivo, via Buozzi, scuola Margherita e Saffi e centro città”.