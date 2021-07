Si accende lo spettacolo in pista al Misano World Circuit con le auto Gran Turismo

Sport

Misano Adriatico

01 Luglio 2021



Velocità, auto da sogno, il pubblico che torna a sedersi sugli spalti e un’emozionante gara al crepuscolo: ci sono tutti gli ingredienti per un weekend di spettacolo e pura adrenalina al Misano World Circuit. Dal 2 al 4 luglio torna il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi del panorama internazionale.



Il weekend di gara del “Marco Simoncelli” rientra tra gli eventi di motorsport proposti nell’ambito del Motor Valley Fest, il festival diffuso della “Terra dei Motori” emiliano romagnola che si apre oggi a Modena. Misano World Circuit sarà anche presente con uno stand all’interno dell’Accademia Militare, dove fino a domenica si terrà il ricco calendario di incontri legati al settore.



Tornando alla pista, l’appuntamento di Misano, quinto round stagionale del GT World Challenge Europe, segna il giro di boa della serie Sprint, che per l’occasione schiererà la griglia più numerosa dal 2017, con 8 produttori dei più importanti marchi del motorsport mondiale e ben 29 vetture.



Auto in pista da domani, con le prove libere, ma l’appuntamento clou sarà quello di sabato, quando le luci si accenderanno per la gara serale della Fanatec GT2 European Series.



Nel ricco weekend del Misano World Circuit andranno in scena anche il secondo round stagionale del TCR DSG Europe, la gara endurance di due ore promossa dal Gruppo Peroni Race, e le sfide del Formula X Racing Weekend, con le support series Topjet FX2000 Formula Trophy, ATCC, FX3 e Trofeo Predator’s, che schiereranno in pista ben 92 vetture.



INGRESSO AL PUBBLICO – Dopo il Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round, terza tappa MOTUL FIM Superbike World Championship che lo scorso giugno ha aperto i cancelli del Misano World Circuit a 5.000 ingressi giornalieri, tornerà a vedersi il pubblico sulle tribune del “Marco Simoncelli”.

Sono 1.000 i biglietti giornalieri a disposizione per assistere alle sfide del GT World Challenge Europe, acquistabili online sul sito web del circuito (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/gtworldcheurope/) e su Ticketone.



MWC SQUARE Ad attendere gli appassionati ci sarà la nuovissima MWC Square, la piazza della Riders’ Land inaugurata lo scorso 10 giugno su un’area di 11.000 mq al paddock 3 e aperta tutti i giorni con accesso da via del Carro. Oltre a trovarvi le proposte commerciali dedicate al mondo delle due ruote, moto e bici, i visitatori potranno concedersi momenti di piacevole relax nell’area del MWC Square Cafe.





PROGRAMMA – Il programma completo del weekend, che si aprirà domani con le prove libere e si concluderà domenica con le ultime gare, è disponibile al link https://www.misanocircuit.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-Fanatec-GT-World-Challenge-Misano-Timetable-Draft-10.pdf.