Vetrate artistiche nel tempo. Mostra espositiva nella Fortezza di San Leo

Eventi

San Leo

| 15:04 - 01 Luglio 2021

Rocca di San Leo. Ph Andrea Bonavita.

Sarà inaugurata domenica 4 luglio alle ore 17:00 nelle Sale espositive del Palazzo Ducale nella Fortezza della Città di San Leo la mostra La vetrata artistica nel tempo, organizzata dall’Amministrazione Comunale, insieme a Sanleo2000 e alla Bottega “Vetrate d’Arte Andreini”.



Le affascinanti sale di Palazzo Ducale saranno immerse dalla luce e dai colori di svariate vetrate rilegate in piombo e composte da oltre mille pezzi di vetro colorato, raccontando come è mutata e si è evoluta la vetrata artistica nel tempo, ma non nella tecnica di lavorazione.



L’artista Angelo Andreini dimostrerà, inoltre, come un’arte antica, inizialmente utilizzata prevalentemente in luoghi sacri, possa ancora essere proposta nei nostri tempi, in colori e stili anche moderni e astratti.



La mostra si divide in 3 sale: moderna, classica , medievale e sarà visitabile sino al 4 ottobre. Il visitatore potrà iniziare il suo percorso dalla Sala con vetrate contemporanee per proseguire, andando a ritroso nel tempo, nella Sala con gli stili ottocenteschi e arrivare in quella dei tempi medievali, dove tale arte ebbe inizio. Ed è proprio in quest’ultima zona che sarà allestito un piccolo esempio di laboratorio-bottega storica, dove sarà possibile osservare e apprendere come viene realizzata una vetrata artistica.



Andreini e i suoi collaboratori, in varie date prestabilite e in abiti storici, accoglieranno i visitatori con dimostrazioni dal vivo atte ad avvolgere mente e cuore con una miriade di luci e colori scintillanti dimostrando come un prodotto di artigianato possa diventare Arte.



La Mostra sarà anche il preludio a una masterclass “Tiffany” che si terrà in settembre, sempre nella Fortezza di San Leo, dove il corsista potrà apprendere dai Maestri Andreini, Podeschi e Piccari l’arte della vetrata artistica con la tecnica chiamata Tiffany, caratterizzata dalla rilegatura del vetro in rame-stagno.