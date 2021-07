Discoteche chiuse, Indino (Silb): "benpensanti e bigotti vogliono la morte del settore"

Attualità

Rimini

| 14:50 - 01 Luglio 2021

GIanni Indino, presidente Silb Emilia Romagna.



Anche gestori e titolari di discoteche del nostro territorio parteciperanno al presidio di Roma, davanti a Palazzo Chigi, una protesta contro il governo per la mancata riapertura dei locali del mondo notturno. Lo annuncia Gianni Indino, presidente del Silb Emilia Romagna: "Sarà un presidio fisso, numeroso, continuativo, rumoroso, con il quale si chiederà a gran voce la possibilità di tornare a lavorare".



Indino prosegue la sua battaglia in difesa della categoria, sottolineando che quello delle discoteche è ancora "l'unico comparto del paese bloccato", mentre "intorno a noi è tutto come prima e anche peggio di prima sul piano dell'abusivismo". Duro Indino sul governo: "ci stanno costringendo formalmente a chiudere e lo stanno facendo nel modo più subdolo possibile", "prendendoci in giro, promettendo, procrastinando date e decisioni".



Dura la presa di posizione di Indino verso "benpensanti e bigotti che continuano a compiacersi dell’imminente morte del nostro comparto, vedendo nella riapertura delle discoteche il disastro, la ripresa dei contagi e il male assoluto dimenticando, o non volendo vedere cosa accade in realtà intorno a noi ogni sera e ogni notte", nel dettaglio "assembramenti che si creano in ogni città" e balli abusivi.



La discoteche continuano ad essere considerate il capro espiatorio di tutti i mali, accusa Indino,

"eppure se il male fossero state le discoteche, dopo tutti questi mesi con le nostre attività chiuse al pubblico, la pandemia doveva essere solamente un brutto e lontano ricordo", evidenzia. Gli imprenditori del mondo delle discoteche vogliono lavorare, i ristori non sono sufficienti: "Anche considerando ciò che è stato fatto dallo Stato nel recente passato, non ci faremo abbindolare nuovamente dalla parola ristori, misure economiche che sono sempre state mancette, gocce nel mare per il nostro settore, cifre lontane anni luce dalle vere necessità di aziende importanti, che il governo sta portando alla morte insieme a tutti i lavoratori del settore e a tutto l’indotto che generano".