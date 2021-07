Che colore ha la libertà? A San Giovanni in Marignano un concorso rivolto ad artisti e artigiani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:40 - 01 Luglio 2021

San Giovanni in Marignano (foto di repertorio).

L'Associazione Commercianti Granaio dei Malatesta di San Giovanni in Marignano, con il patrocinio del Comune ha proposto a partire dal mese di maggio un concorso rivolto ad artisti ed artigiani dai 14 anni in su.



Il concorso era riservato alla presentazione di opere artistiche inedite, in forma e formato liberi, riguardanti la tematica: "Libertà e Colori".



L’artista poteva rappresentare il tema secondo il proprio immaginario e scegliendo la forma di espressione preferita. La libertà (e le sue forme di espressione), e/o i Colori, in tutti i sensi in cui questi concetti possano venire intesi e interpretati, rappresentano il tema e l’oggetto del concorso.



Il risultato è stato sorprendente: ben 21 le opere in gara che hanno trovato destinazione per l’esposizione in 16 attività economiche. Sarà possibile visionarle fino al 19 giugno.



Alla mostra diffusa è anche abbinato un concorso e al termine dell'esposizione, gli elaborati saranno giudicati da una doppia giuria per identificare 3 vincitori: una giuria di qualità, costituita da membri dell'Associazione e da alcuni esperti, e una giuria popolare, rappresentata dal numero di "like" ottenuti sulle foto delle opere nell’album collocato nella pagina dell'Associazione Commerciale Granaio dei Malatesta. È già possibile votare le opere preferite.



Afferma Monica Mazzini, Presidente dell'Associazione commerciale: "Complessivamente le opere che abbiamo raccolto con questo concorso sono 21 e si tratta sicuramente di un risultato importante per un'iniziativa che è alla sua prima edizione. Abbiamo scoperto e riscoperto artisti del territorio e siamo davvero orgogliosi di aver creato questo abbinamento tra arte e commercio. Vi invitiamo dunque a fare un giro per i negozi di San Giovanni così da ammirarle tutte."



Afferma l’Amministrazione comunale: “L’estate marignanese si sta arricchendo di iniziative davvero importanti che ci entusiasmano perché vengono dall’estro e dalle idee del territorio. Noi non possiamo fare altro che sostenere queste espressioni artistiche e culturali e speriamo possano essere molla per scoprire tutte le opportunità che San Giovanni può offrire, ma anche per riscoprire il valore dell’arte e della cultura nel benessere delle persone ”.

A questo link sono disponibili maggiori informazioni sull’iniziativa:

https://linktr.ee/commercianti.sgm