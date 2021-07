Sant Ermete Calcio: un camp da record, con un occhio alle famiglie

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 01 Luglio 2021

Di Ufficio stampa Sant'Ermete Calcio



L’estate 2021 si colora di verde con l’atteso centro estivo a cura del S. Ermete Calcio in programma dal 5 Luglio al 6 Agosto 2021 presso la prestigiosa location dello stadio di S. Ermete, sullo stesso terreno calcato dalla prima squadra impegnata nel torneo di Promozione Romagna. Proprio i qualificati allenatori della cantera verde e non solo, cureranno le attività che si svolgeranno dal lunedì al venerdì.



Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il programma sarà molto ampio a prezzi stracciati, per l’occasione diviso in due sezioni: dalle 7,45, infatti, sarà possibile accompagnare i ragazzi alla struttura, dove potranno divertirsi, nella massima sicurezza, scegliendo l’opzione fino alle 12.30 (minima durata) in alternativa quella fino alle 14.15 (massima durata con possibilità di prenotare il pranzo). I prezzi mensili oscillano a seconda del breve e massimo periodo tra i 120 ed i 180 € mentre quelli settimanali trai 50 e i 70€. Ad ogni iscritto tra il primo anno di scuola d’infanzia all’ultimo anno di medie sarà riservato un kit abbigliamento.



Oltre agli allenamenti in campo, ci saranno pure attività rivolte alla scuola e alla creatività.



Il progetto nasce dall’area tecnica del Settore Giovanile del S.Ermete, con lo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità di vivere, con la guida di qualificati professionisti, un’esperienza indimenticabile, intensa, divertente, ma allo stesso tempo formativa ed educazionale, avvicinandosi al club ed aumentandone il senso di appartenenza: il S.Ermete reputa questo Camp un'esperienza importante, un appuntamento imprescindibile, per la condivisione di valori sportivi e umani con le famiglie e i tifosi del futuro. Ogni anno il settore giovanile cresce del 50% e nonostante una pandemia in corso, in questa stagione la società è riuscita a mantenere attiva l’attività agonistica senza mai fermarsi, risultando anche l’unica realtà nel territorio di Santarcangelo a partecipare a tornei organizzati dalla Federazione.