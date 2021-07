Calcio RSM, Tre Penne: arriva il centrocampista Kevin Zonzini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:33 - 01 Luglio 2021

Kevin Zonzini.

La Società Polisportiva Tre Penne annuncia l’arrivo del centrocampista sammarinese Kevin Zonzini, giovane giocatore classe 1997 che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Cosmos.

Zonzini si è unito al gruppo agli ordini del tecnico Stefano Ceci già dai primi allenamenti ed entrerà a far parte della lista UEFA per la doppia sfida di Conference League contro la Dinamo Batumi.

“Ringrazio la Società per l’interesse che ha mostrato nei miei confronti – debutta Zonzini – Sono felice di essere in questo club e mi sono trovato subito bene, è l’ambiente che cercavo per quanto riguarda il progetto, gli allenamenti e il gruppo.”

Sul suo arrivo in biancazzurro aggiunge: “Dopo diverse stagioni al Cosmos, che ringrazio per tutto quello che abbiamo passato insieme, credo sia arrivato il momento giusto per compiere questo salto di qualità. Sono qui per migliorarmi di più e giocarmi le mie carte.”

Infine commenta gli obiettivi della squadra: “L’obiettivo per questa stagione è cercare di vincere qualcosa e fare bene nelle competizioni, a partire dalla sfida di settimana prossima in Conference League. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.”