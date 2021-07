Riprende la stagione degli eventi al Palariccione: a luglio previste 8000 presenze

Attualità

Riccione

| 13:54 - 01 Luglio 2021

Palacongressi di Riccione.



Riprende ufficialmente la stagione degli eventi in presenza nel rispetto delle linee guida e dei protocolli sanitari condivisi con gli operatori nazionali del settore congressuale. Palariccione si conferma la location ideale per convention, eventi associativi e sportivi: per il solo mese di luglio sono previste in città 8 mila presenze complessive per 6 eventi.

Si parte oggi (giovedì 1 luglio) con 180 persone in sala per una convention bancaria, il 2 luglio con un’ azienda del settore software e il 4 e 5 luglio il primo grande evento da 400 partecipanti per uno show moda del settore Hair&Beauty.



Dal 6 al 9 luglio il Festival del Fundraising sceglie Riccione per la prima volta in occasione della sua XIV edizione che vedrà riunita la community italiana dedicata al no profit: tantissime le sessioni su temi inediti e un ampio ventaglio di ospiti dal mondo del fundraising e del giornalismo.



Cambia data l’ attesissimo Ciné-Giornate Estive di Cinema che torna con una nuova immagine grafica per celebrare dieci anni di splendore e di incontri, dopo il difficile periodo legato alla pandemia che ha costretto a cancellare l’ edizione 2020.



L’evento slitterà infatti al 20-23 luglio in seguito al riposizionamento del Festival di Cannes e del Marché du Film.Questo decimo anniversario sarà un’ opportunità speciale di rilancio visto il grande entusiasmo di ritrovarsi e riaprirsi alle occasioni di dialogo e confronto, fondamentali nella ripartenza del comparto.



Dalle convention delle società di distribuzione, alle anteprime delle major e delle compagnie nazionali, dagli incontri professionali ai workshop formativi, Cinè si conferma un evento ambizioso, in continua crescita, punto di riferimento imprescindibile per l’ industria cinematografica e, aggiungiamo noi, per l’estate riccionese.



Chiude il calendario del mese di luglio al Palariccione un’ intera settimana dedicata allo sport: Cruisin’ riporta in scena il mondo della danza dal 26 al 29 con Riccione Estate Danza e dal 28 al 30 con MC Summer (la prima edizione estiva dell’MC Hip Hop Contest che si sarebbe dovuto svolgere a gennaio). Nelle sale del Palariccione, nel rispetto di tutte le normative, attesa quindi una formazione di grande prestigio con percorsi di studio che vedono protagonisti coreografi ed insegnanti del panorama nazionale ed europeo.



“Si tratta di una ripartenza molto calda: le persone hanno necessità e voglia di incontrarsi e Palariccione ha saputo mettere in atto le strategie giuste per supportare i clienti nelle nuove modalità organizzative che il momento richiede” - commenta l’Amministratore Unico della New Palariccione srl Eleonora Bergamaschi -. “I nostri clienti troveranno una città in piena stagione turistica con una ricca programmazione di iniziative e manifestazioni. Siamo felici e orgogliosi di poter contribuire anche noi a questa estate sotto il sole di Riccione”.



“Fiducia e ottimismo”. Così il sindaco Renata Tosi in occasione della riapertura ufficiale di convegni e congressi in presenza, a partire da oggi 1 luglio 2021. “Diamo finalmente fiato alla roadmap messa a punto per il Palariccione da qui ai prossimi mesi, in concomitanza con la fitta programmazione turistica dell’amministrazione avviata questa estate. Si tratta di una riapertura tanto attesa, quella congressuale, quanto necessaria, per far partire un fondamentale comparto quale è il settore dei convegnisti. Senza tralasciare il rispetto di ogni protocollo sanitario, dobbiamo tutti insieme apportare nuovo ossigeno all’ economia turistica come noi romagnoli sappiamo fare grazie ad un estro imprenditoriale sempre pronto proiettato al futuro. Siamo quindi entrati nel vivo della programmazione turistica e come ogni anno, stiamo predisponendo la programmazione turistica dei mesi invernali secondo la ormai rodata formula di invitare i vacanzieri estivi a Riccione nel periodo natalizio”.