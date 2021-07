Poggio Torriana: avanzo di bilancio usato per i contributi al pagamento degli affitti

Attualità

Poggio Torriana

| 13:49 - 01 Luglio 2021

Veduta della località Torriana.



Martedì (29 giugno) si è svolto, in presenza presso la Sala Consigliare del Municipio di Torriana, e nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, il consiglio comunale del Comune di Poggio Torriana.



Per l'occasione è stata votata la variazione di bilancio, con l'utilizzo delle risorse dell'avanzo di bilancio per implementare i fondi relativi al sociale per il sostegno ai contratti di locazione e dei bisogni educativi.Sono state implementate anche le risorse per le manutenzioni straordinarie e gli investimenti. "Degni di nota gli interventi al teatro aperto di Poggio Berni e la realizzazione del secondo stralcio della riqualificazione di piazza Allende a Torriana", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota.



Per quel che riguarda la Tari è stato finanziato il bando alle famiglie in difficoltà e riconosciuta una riduzione della stessa per quelle attività economiche che hanno maggiormente sofferto le chiusure imposte dall’emergenza covid19.



I lavori consiliari si sono conclusi con l’approvazione della mozione presentata dalla consigliera Guendalina Salvigni a nome del gruppo consiliare "Uniti a Poggio Torriana" avente ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki. "Un atto simbolico per dare un forte segnale di vicinanza al giovane studente e alla sua famiglia, per tenere alta l'attenzione pubblica su una vicenda insopportabile, che deve trovare una soluzione positiva per rispetto di Zaki, del nostro Paese e di chiunque si batta per la difesa dei diritti umani. Dispiace far notare l’assenza della minoranza su questo ultimo punto", commenta l'amministrazione comunale.





L'amministrazione comunale di Poggio Torriana.