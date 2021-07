Viola Pasquini, una giovane riminese è l'asso del violino

Attualità

Rimini

| 13:44 - 01 Luglio 2021

Viola Pasquini.



Due importanti riconoscimenti internazionali per la giovane violinista Viola Pasquini, allieva dell’Istituto riminese “G. Lettimi”. Sarà lei il violino delle due principali orchestre under 18 d’europa per i concerti dell’estate 2021.



Viola Pasquini, 16 anni, allieva di Triennio Accademico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale “G. Lettimi” di Rimini sotto la guida del maestro Maurizio Sciarretta ha recentemente vinto due audizioni in importanti Festival Internazionali superando una agguerrita concorrenza internazionale: quella per la Junior Orchestra del Festival di Verbier (Svizzera) e quella per la Concertgebouworkest Young di Amsterdam (Olanda).



Si tratta delle 2 orchestre per giovani sotto i 18 anni più importanti d'Europa. Grazie a questi successi Viola suonerà questa estate con grandi direttori e solisti, come Daniel Harding, James Gaffigan e Joshua Bell e in importanti sale quali il Concertgebouw Concert Hall, la Kölner Philharmonie e la Salle de Combins.



LA BIOGRAFIA DI VIOLA Viola Pasquini è nata ad Arezzo il 12 Agosto del 2004. Ha studiato violino dall’età di 5 anni e dai 9 anni ha suonato nella sezione dei violini dell’Orchestra Giovanile di Arezzo con artisti di alto livello, quali il pianista Bruno Canino, il violinista Marco Fornaciari e il direttore e flautista Giampaolo Pretto; dal 2019 è primo violino dell’Orchestra. Ha suonato per Milano EXPO 2015 presso il Museo Brera di Milano, per la Stagione Musicale Internazionale del Museo Ivan Bruschi di Arezzo e per altre importanti istituzioni concertistiche eseguendo tra l’altro l’integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach all’età di 14 anni. Ha vinto tre primi premi in Concorsi Nazionali: al “Federico Marini” di Falconara Marittima, al Concorso Nazionale di Vimodrone (MI) e al Concorso Nazionale di Piove di Sacco (PD).