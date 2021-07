Weekend stabile e ventilato, poi nuova poderosa fiammata africana: Le previsioni meteo

Attualità

Rimini

| 12:55 - 01 Luglio 2021

Spiaggia di Rimini (foto Altarimini).



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 1/07/2021 ore 12:35



Venerdì 2 luglio 2021



Stato del cielo: poco nuvoloso o velato al mattino. Maggiori schiarite nel pomeriggio su costa e pianura, più nubi a ridosso delle zone interne. Cielo sereno o al più parzialmente velato la sera.





Precipitazioni: assenti al mattino. Sviluppo di rovesci sparsi, localmente temporaleschi, nel pomeriggio su Appennino riminese, stabile altrove.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +22°C, massime comprese tra +27°C e +30°C.

Venti: deboli-moderati da est/nord-est al mattino, deboli da est/sud-est nel pomeriggio.

Mare: mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: alta.



Sabato 3 luglio 2021

Stato del cielo: sereno al mattino, con innocue velature in transito da Ovest. Nubi in aumento nel pomeriggio, dai rilievi verso le zone di pianura e costa, con cielo poco nuvoloso. Cielo velato la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +21°C, massime comprese tra +28°C e +31°C.

Venti: deboli da est/sud-est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Domenica 4 luglio 2021

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, con prevalenza di sole. Nuvolosità in rapido aumento da Ovest fra pomeriggio e sera: cielo da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: assenti al mattino e nel pomeriggio. Non è da escludere qualche pioggia serale (da confermare).

Temperature: minime comprese tra +17°C e +23°C, massime comprese tra +26°C e +30°C.

Venti: moderati dai quadranti orientali, con raffiche fino a 35-40 km/h lungo la costa.

Mare: poco mosso al mattino, mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà con un Lunedì 5 luglio all’insegna di tempo incerto, con possibili rovesci di pioggia al mattino, in esaurimento nelle ore successive. Da Martedì 6 luglio è attesa invece una nuova rimonta dell’Alta Pressione sub-tropicale: caldo in aumento con valori massimi ben oltre le medie climatologiche del periodo.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram