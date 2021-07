Undicenne scappa dall'albergo e vaga per Rimini di notte: "Cercavo una sala giochi"

Cronaca

Scappa dall'albergo e a 11 anni va in giro per le vie di Rimini da solo, di notte. I Carabinieri hanno rintracciato in spiaggia, di fronte a Piazzale Fellini, il ragazzino, originario della provincia di Bolzano, in vacanza con il padre in un hotel di Marina Centro. Mentre il genitore stava dormendo, l'undicenne è uscito per cercare una sala giochi. Ha girovagato dal bagno 26 al bagno 9 dove è stato ritrovato. Diverse persone avevano dato l'allarme ai Carabinieri, dopo averlo visto girovagare per la spiaggia, da solo, senza rispondere a chi lo chiamava. Lo stesso 11enne, rintracciato intorno alle 2.30 di notte in spiaggia dietro alcune cabine, ha dichiarato di essersi nascosto per non farsi trovare e tornare in hotel senza che i genitori sapessero dell'avventura. E' stato affidato al padre ed entrambi sono rientrati in hotel.