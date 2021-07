Coriano scende in campo contro la zanzara tigre Disponibili prodotti larvicida in comune. I consigli per contrastare la diffusione della zanzara tigre

Attualità Coriano | 11:57 - 01 Luglio 2021 Zanzara tigre. Entra nel vivo la campagna di prevenzione e contrasto alla diffusione della zanzara tigre che la ditta Anthea svolge per conto del comune di Coriano.

L'attività operativa riguarda il trattamento delle caditoie pubbliche e la distribuzione gratuita di prodotto larvicida per consentire ai cittadini la cura dei tombini privati. L'impegno assunto da Anthea è quello di svolgere azioni con larvicidi ecologici in acqua, senza utilizzare adulticidi nelle aree verdi. L'obiettivo è di tutelare al massimo tutti gli insetti utili come api, farfalle e coccinelle. I tombini pubblici vengono trattati e poi marcati per ricapitolare i vari passaggi di trattamento, così da consentire un controllo visivo immediato del passaggio avvenuto. Di fondamentale importanza è la cura del tombino privato da parte del cittadino con la pulizia e il trattamento periodico con prodotti antilarvali. Le boccette di prodotto larvicida sono già disponibili in omaggio presso il comune di Coriano direttamente al varco di ingresso, aperto dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di giovedì dalle 14.30 alle 17.00. La distribuzione avverrà anche presso i mercati con dei banchetti dedicati: giovedì 8 e 15 luglio a Ospedaletto lunedì 5 e 12 luglio a Coriano Per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre è fondamentale che i cittadini forniscano la loro collaborazione, adottando semplici precauzioni che riassumiamo: Non lasciare abbandonati oggetti e contenitori vari (bacinelle, barattoli, copertoni, ecc.) per evitare la formazione di piccole raccolte d'acqua stagnante. Svuotare ogni settimana nel terreno e non nei tombini l'acqua contenuta nei sottovasi, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi ecc. Coprire con zanzariere o teli di plastica (senza creare avvallamenti) piccoli contenitori d'acqua inamovibili quali vasche, bidoni e fusti per l'irrigazione. Mettere pesci rossi nelle vasche/o fontane, in quanto si nutrono di larve di zanzara.