Villa Verucchio: pugni e schiaffi alla compagna davanti alla figlia minore, arrestato

Cronaca

Valmarecchia

| 11:33 - 01 Luglio 2021

I Carabinieri di Novafeltria, arresto per maltrattamenti.

Maltrattata da mesi anche in presenza della figlia minorenne. Una 36enne residente in Valmarecchia si è rivolta ai Carabinieri di Villa Verucchio raccontando la sua odissea. Comportamenti vessatori, violenza fisica e psicologica, denigrazione sono culminati quando, con uno scatto d'ira, il compagno l'ha schiaffeggiata, picchiandola con un pugno sul viso e alla schiena. I fatti risalgono al 30 maggio. La donna si era rivolta al pronto soccorso, dove era stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Questo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La 36enne ha lasciato casa e si è rivolta ai Carabinieri. Il compagno 51enne è stato arrestato mercoledì pomeriggio per maltrattamenti contro familiari o conviventi.



I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria sono sempre particolarmente attenti a dare pronte ed efficaci risposte ai reati in danno alle vittime vulnerabili in special modo ai reati relativi al “Codice Rosso”.