Minorenne armato di coltello rapina un turista 18enne, paura a Riccione

Cronaca

Gabicce Mare

| 11:27 - 01 Luglio 2021

Immagine di repertorio.



Coltello in mano, un minorenne ha rapinato un 18enne in vacanza a Riccione con degli amici. I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Milano nella Perla Verde. I Carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza del rapinato, hanno iniziato subito le ricerche. Il minore, 17 anni, pregiudicato di Piacenza, è stato rintracciato dopo poco. Perquisito aveva addosso il coltello e la refurtiva. Denunciato per rapina e porto abusivo di coltello, è stato affidato ai servizi sociali.