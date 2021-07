Indice ultravioletto, on line il bollettino di Arpae per tutta la regione

Attualità

Emilia Romagna

| 11:15 - 01 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Online da oggi (giovedì 1 luglio) il servizio di previsione dell'indice ultravioletto (UVI), realizzato da Arpae, rinnovato ed esteso a tutta l’Emilia-Romagna. Ogni giorno, dopo le ore 11, viene fornita su mappa la previsione per oggi, domani e dopodomani dell’indice UV, sulla base della nuvolosità prevista, quindi maggiormente rappresentativo delle situazione reale.

L’indice della radiazione UV solare (UVI) descrive il livello di radiazione UV solare che raggiunge la superficie terrestre in una certa area. I valori variano da zero in avanti e più è alto il valore, maggiori sono i danni potenziali per pelle e occhi.

Nella comunicazione dei valori assunti dall’indice UV, si utilizzano generalmente categorie di esposizione a cui è associata una scala cromatica e relativi consigli comportamentali.

L'indice UV è stato concepito per aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi di una eccessiva esposizione alla radiazione solare ed è stato sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra l’Organizzazione mondiale della sanità, il Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti (ICNIRP).

Il servizio di previsione dell’indice UV dell’Agenzia è stato realizzato grazie alla collaborazione trasversale del Centro tematico Ambiente, prevenzione e salute, la Struttura tematica IdroMeteoClima, il Servizio sistemi informative e innovazione digitale e lo Staff comunicazione e informazione.

La previsione dell’indice UV di Arpae è anche disponibile, oltre che sul sito istituzionale, anche sull’app e portale Infomare-ER dedicati al turismo balneare in Emilia-Romagna.