Footvolley campionato riminese, i risultati della quinta tappa

| 09:45 - 01 Luglio 2021

Andrea Mazotti e Isli Bejtaga.

Quinta tappa del Campionato Riminese e ai bagnini 54-55 de “Le Spiagge Rimini” si respira sempre di più un’aria brasiliana. Tappa andata in scena martedì 29 giugno e vinta, per la terza volta di fila, da Andrea Mazotti e Isli Bejtaga, capaci di sconfiggere al termine di una bellissima finale Savoretti-Paganini con il punteggio di 18-13.

Rimangono invariate le prime posizioni della classifica generale che vede Mazzotti allungare qualcosina sugli inseguitori, ma il campionato è ancora lungo e sarà combattutissimo fino all’ultimo.

Da segnalare il grandissimo risultato raggiunto dalla coppia composta da Michele Lari e Francesco Bugli, che portandosi a casa una meritata semifinale si sono affermati come la vera e propria rivelazione del torneo.

Il Footvolley torna in scena sabato 3 luglio, quando, ai bagni 148-149 di Rimini, in collaborazione con il Frontemare, ci sarà un grosso evento che comprenderà oltre ad un torneo di Footvolley, anche uno di Tavolino. Il tutto seguito da un bell’aperitivo in spiaggia.

Per iscriversi ai tornei, contattare i ragazzi di Footvolley Rimini alle loro pagine social, Facebook e Instagram.