Artisti in Piazza a Pennabilli, workshop e spettacoli nei boschi

Eventi

Pennabilli

| 09:41 - 01 Luglio 2021

Una spettacolo della passata edizione - ph alessandro rollo.

Sabato 3 luglio, dalle 19:30 alle 22:30, e domenica 4 luglio dalle 18:30 alle 21:30, nel centro storico di Pennabilli saranno predisposte diverse postazioni per l’happening di ri-avvicinamento sociale del Collettivo Nuova Maglieria Sociale. La performance in programma prevede l’incontro tra il pubblico e i partecipanti al workshop Human Knitting. Nuovi intrecci sociali tenutosi a partire dal 28 giugno.



Il laboratorio si è focalizzato sul tema del riavvicinamento sociale dopo mesi di isolamento e attività di rielaborazione del proprio vissuto personale attraverso l’accompagnamento dei formatori Andrea Loreni, funambolo e recordman, Claudia Conti, artista de Le Baccanti e formatrice, Cristina Rositano, psicologa, psicoterapeuta e istruttrice di Mindfulness.

I partecipanti del laboratorio incontreranno lo spettatore a tu per tu e, dopo un momento di silenziosa connessione, libereranno le emozioni derivate da questo incontro attraverso il movimento.

(Evento con ingresso a offerta libera. Prenotazioni a prenotazioni@artistiinpiazza.com)

Inoltre per gli appassionati di natura, sabato 3 luglio è possibile partecipare anche all’evento organizzato in collaborazione con il Parco Sasso Simone e Simoncello, Nel cammino l’incontro. Trekking con performance, che prevede un’escursione nei boschi vicino a Pennabilli fino a raggiungere le fresche acque del Canaiolo. Al termine della camminata, si raggiungerà la piazza di Pennabilli per prendere parte alla performance in programma.

L’evento è organizzato all’interno della rassegna di eventi, escursioni e incontri Microcosmi.

(Costo 8 euro. Prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni: tel. e whatsapp 328 7268745; e-mail microcosmi.parcosimone@gmail.com)

Ricordiamo infine che è già possibile prenotarsi allo spettacolo Alter dei Kamchàtka, che si terrà venerdì 9 e sabato 10 luglio in due turni, alle 21 e alle 24 e che costituisce uno degli eventi più attesi di Artisti in Piazza 2021. La compagnia spagnola infatti è conosciuta per gli spettacoli capaci di coinvolgere gli spettatori in tutto e per tutto, rendendoli i veri e propri protagonisti in scena.

Questa volta, il pubblico sarà condotto attraverso i boschi e i campi di Pennabilli, in un viaggio notturno alla ricerca della propria umanità.

(Costo del biglietto: 10€. La prenotazione è obbligatoria e avviene tramite l’acquisto del biglietto su liveticket.it).

Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l’estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma.

Per restare aggiornati sullo svolgimento del programma è possibile seguire Artisti in Piazza sui canali social, Facebook e Instagram oppure iscriversi alla newsletter tramite il form presente sul sito www.artistiinpiazza.com.