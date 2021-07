Rimini Calcio, è Matteo Roguletti il nuovo responsabile del Settore Giovanile

Sport

09:02 - 01 Luglio 2021

Matteo Roguletti.

Ora è ufficiale: come anticipato qualche giorno fa da Altarimini.it è Matteo Roguletti il nuovo responsabile del settore giovanile del club. Classe 1987, arriva dal Fano dopo una esperienza professionale di sei anni nella squadra della sua città: due come responsabile organizzativo e quattro anni come direttore del settore giovanile. Prende il posto di Ivano Bonetti al timone per un solo anno che – a giudicare da certi post su facebook – non ha comprensibilmente gradito la scelta della società biancorossa. Dunque si riparte dopo un anno difficile.

Il lavoro non mancherà visto che il settore giovanile biancororosso è da rifondare: c’è stata una emorragia di tesserati dopo la retrocessione in serie D, il rapporto con le società del territorio è praticamente inesistente, l’appeal del club molto basso. Un lavoro immane attende il nuovo arrivato. Per questo si pensava che fosse scelto un personaggio locale che consosce al meglio le dinamiche locali e i colleghi – le competenze nel Riminese non mancano – ; evidentemente le riconosciute qualità professionali di Roguletti – scelto dal ds Andrea Maniero con cui nel 2016 ha frequentato con successo a Coverciano il corso da Direttore Sportivo - sono tali che saprà sicuramente superare gli ostacoli che gli si pareranno davanti magari, magari con l’aiuto esterno di colleghi riminesi con cui è già in contatto (ha ottimi rapporti tra gli altri con Valter Sapucci, ex responsabile del settore giovanile del Rimini e a capo della Scuola calcio Garden) che sapranno consigliarlo al meglio.

“La crescita del settore giovanile è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell'area sportiva del Club e Matteo rappresenta perfettamente la visione della società rispetto al percorso di crescita dentro e fuori dal campo dei nostri ragazzi spiega la società in una nota. A Matteo porgiamo un caloros in bocca al lupo per il suo nuovo incarico in biancorosso" è l'augurio della società.

Da parte sua Roguletti dice: "Sono orgoglioso di poter lavorare in un Club con una tradizione importante, che crede profondamente nella crescita dei suoi ragazzi. La volontà di primeggiare e la serietà della proprietà e della dirigenza, che ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato, rendono questa sfida entusiasmante".