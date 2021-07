Diploma per studenti che hanno scelto Rimini per specializzarsi in ambito turistico

Attualità

Gli alunni diplomati.

Nella giornata di mercoledì c'è stato l'invio degli attestati dell'esame finale degli studenti del "Quarto Anno" della formazione, gestito AECA con gli enti attuatori Osfin e Cescot.



Si sono diplomati allievi che hanno scelto, dopo i tre anni di formazione professionale in ambito turistico, di specializzarsi a Rimini per il "Quarto Anno", un progetto co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.

Oficina di Bologna, La Cremeria di Reggio Emilia e la Regione Val D'Aosta, valutate proposte da tutta Italia, hanno deciso di affidarsi all'OSFIN Rimini per inviare i propri studenti a specializzarsi nel corso di Tecnico dei Servizi di Accoglienza e Promozione Turistica, percorso giudicato innovativo e profondamente legato alle realtà aziendali, con spazi di formazione e di tirocinio.

Il percorso è iniziato a settembre scorso, e nonostante le restrizioni dovute al Covid è terminato con successo: gli studenti hanno ricevuto anche i complimenti da parte dei docenti e della commissione.

In un periodo in cui da più parti ci si preoccupa per la mancanza di personale qualificato e di aziende adeguate ad accogliere studenti e lavoratori in maniera corretta, questo è un esempio di successo di collaborazione fra pubblico, privato, aziende e enti di formazione.