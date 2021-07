San Marino, visita ufficiale del Comandante Generale dei Carabinieri Gen. Teo Luzi

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:32 - 01 Luglio 2021

Il Generale Luzi con i Capitani Reggenti e la delegazione - nella gallery il folder della nuova emissione.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, ha accolto mercoledì mattina a Palazzo Begni il Generale dell’Arma dei Carabinieri della Repubblica Italiana, Teo Luzi. Ad attendere l’ospite e la delegazione erano presenti il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini e il Comandante del Corpo della Gendarmeria, Maurizio Faraone.



La visita del Generale Luzi fa parte dell’ambito della presentazione dell’emissione congiunta San Marino – Italia del francobollo celebrativo dedicato al Centenario del distaccamento dei Carabinieri in Repubblica, avvenuto nel 1921.



“Un evento significativo non solo dal punto di vista filatelico – ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari – ma la testimonianza più reale e concreta della storica cooperazione esistente tra le due Repubbliche che incluse, fin dal 1921, anche l’ambito della sicurezza interna, quando il Regno d’Italia istituì in territorio sammarinese un distaccamento temporaneo dei Carabinieri con funzioni di polizia, considerando come pubblici ufficiali a tutti gli effetti i militari, i graduati e gli ufficiali dell’arma dei Reali Carabinieri.”



Risale infatti a un secolo fa, la storica collaborazione tra i Corpi di polizia sammarinesi e italiani, quando, grazie agli accordi stabiliti tra il Regio Governo e quello del Monte Titano, venne inviato nella Repubblica di San Marino un gruppo di Carabinieri del Comando della Legione di Ancona con il compito di aiutare il corpo della Gendarmeria nella sua riorganizzazione interna all’indomani della Grande Guerra, così vegliando sulla sicurezza dei cittadini e garantendo l’ordine pubblico.

Questa importante collaborazione rafforzò fortemente i legami tra i due Paesi e promosse una proficua collaborazione bilaterale in ambito di sicurezza, che negli anni si è consolidata e rafforzata, dimostrandosi fondamentale nell’ambito della repressione della criminalità e del contrasto ai fenomeni malavitosi. I risultati raggiunti dai recenti accordi firmati a Roma ne sono la migliore testimonianza.

A coronamento dell’incontro, sempre in mattinata, il Segretario di Stato Beccari ha inoltre conferito al Generale Teo Luzi l’Onorificenza del grado di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

L’incontro è proseguito a Palazzo Pubblico, dove il Generale Luzi, la sua delegazione e rappresentanti dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e del Ministero per lo Sviluppo Economico della Repubblica Italiana sono stati ricevuti in Udienza dai Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini.

Al termine dell’Udienza, i Capitani Reggenti sono stati omaggiati delle prime due emissioni filateliche.

Nel pomeriggio il Colonnello Faraone ha accolto il Generale al Comando della Gendarmeria per la visita della sede ed un successivo confronto.