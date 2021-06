Ubriaco contromano in bici provoca incidente, poi aggredisce i poliziotti

Cronaca

Rimini

| 17:47 - 30 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Ubriaco in bicicletta, contromano, provoca un incidente, poi aggredisce i poliziotti. Protagonista della vicenda un 25enne riminese, arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti avvenuti questa notte (tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno) in piazzale Cesare Battisti a Rimini: secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, una ragazza a bordo di uno scooter è caduta a terra per evitare la bicicletta del giovane, che andava a zig-zag sulla strada, contromano. In stato di alterazione alcolica, il 25enne ha rifiutato di fornire i documenti ai poliziotti, passando poi dagli insulti alle vie di fatto, con calci, pugni e ginocchiate. Mentre gli agenti lo bloccavano, ha iniziato a mordere loro mani e braccia. Alla fine è stato fermato e arrestato: nonostante la giovane età, il riminese ha già diversi precedenti di Polizia.