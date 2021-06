Ancora zero nuovi casi a Rimini: aumentano i guariti in Regione

Attualità

Rimini

| 16:10 - 30 Giugno 2021

Bollettino Covid 30 giugno 2021.



A Rimini per il secondo giorno consecutivo 0 casi di contagio al nuovo coronavirus. In questa settimana si è registrato un solo caso, mentre rimangono due i ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Infermi. In regione 36 nuovi casi su 16.309 tamponi (tasso di positività dello 0,2%) e 361 guarigioni.



Deceduta una 86enne a Parma, mentre i ricoveri riprendono a calare: in terapia intensiva sono 27 (stabiliti rispetto a ieri), 184 quelli negli altri reparti Covid (-10). I casi attivi, sono 2.950 (-326).