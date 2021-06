Al Top Club Show Dinner, una serata per rivivere i fasti della discoteca Paradiso

Eventi

Rimini

| 15:56 - 30 Giugno 2021

Discoteca (foto di repertorio).

E' tutto pronto per la "Reunion Paradiso" che venerdì 2 luglio celebrerà la storica discoteca che un tempo si ergeva sulle colline riminesi e che ha visto spegnersi le luci della pista da ballo nel 2011.

L'evento è stato organizzato dal Top Club Show Dinner e si terrà presso il Frontemare Beach Club di Rimini.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, secondo le quali attualmente i balli non sono consentiti ma gli organizzatori non si sono scoraggiati. Infatti, sarà possibile "assaporare" appieno questo tuffo nel passato attraverso una cena-spettacolo con maxi schermi installati appositamente per l'occasione su cui verranno proiettate le immagini di quella che è stata la "gloria" e di ciò che è stato il locale nel passato. E a dare il giusto ritmo, ci penseranno i Dj che hanno fatto la storia del Paradiso; alcuni tra i nomi: Gianni Morri, Max Padovani, Paolino, Michelino. Inoltre, durante la serata ci saranno anche live performance di Mark Lanzetta ed Eleonora Rossi.

Qualora il provvedimento circa le norme di comportamente da tenere nei locali da ballo dovesse cambiare, il Frontemare è pronto a scendere in pista e scaternarsi.