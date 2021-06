Calcio RSM, Cosmos: ingaggiato il jolly Antonio Solazzo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:47 - 30 Giugno 2021

Antonio Solazzo, classe 2000, è un nuovo giocatore della Società Sportiva Cosmos. Può giocare sia come difensore sia come centrocampista e ha militato nelle scorse annate calcistiche in diversi club quali la Sammaruese, l’Athletic Poggio, il Quartiere Cesare e il Faetano.

“Sono molto contento di approdare alla Cosmos – afferma il neo calciatore gialloverde Solazzo -. Ho impressioni molto buone sulla mia nuova squadra perché è seria e vogliosa di riscatto. Nella prossima stagione faremo di tutto per fare meglio di quella scorsa e per toglierci tante soddisfazioni. Voglio migliorarmi sempre di più e non voglio deludere mister Fabbri e il ds Donnini, i quali mi hanno trasmesso grande fiducia sin da subito”.