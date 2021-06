Calcio D, nuovi mister al Lentigione e al Ghivizzano. Il Forlì su Antonioli

Sport

Rimini

| 15:29 - 30 Giugno 2021

Non sarà più Roberto Notari l'allenatore del Lentigione Calcio. Il suo destino potrebbe essere sulla panchina dei parmensi della Piccardo Traversetolo in Eccellenza per la quale è anche in lizza l’ex Borgo San Donnino, Manuel Scalise. La famiglia Amadei cerca di convincere mister Arnaldo Franzini: operazione molto complicata a meno che il progetto sia molto ambizioso. Franzini, già contattato dal Rimini da cui non ha avuto più notizie dopo il primo contatto, potrebbe stare alla finestra e aspettare una chiamata dalla serie C.

Al Prato, intanto si fa il nome di Massimo Bagatti, ex tecnico del Legnago, come nuovo mister. Quanto al Forlì, in pole position c'è la candidatura di Mauro Antonioli, ma prima va sciolto il nodo del direttore sportivo: molte le candidature sul tappeto, anche di serie C. A Sasso Marconi confermato Gigi Della Rocca.

Anche il Ghiviborgo saluta mister Simone Venturi, colui che, insieme alla squadra, ha permesso alla società di completare il campionato con ottime prestazioni: 11esimo posto in classifica con una striscia di 34 punti in 19 partite con salvezza anticipata e un ottimo piazzamento in campionato. La società, a breve, ufficializzerà il nome del nuovo titolare della panchina del Ghiviborgo impegnato per la stagione 2021/2022.

Il Real Forte Querceta conferma il bomber Francesco Di Paola, per il terzo anno consecutivo a Forte dei Marmi.