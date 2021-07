La maestra Margherita di Talamello va in pensione dopo 45 anni di servizio

Attualità

Novafeltria

| 07:08 - 04 Luglio 2021

In foto: maestra Margherita Venturini.



di Martina Lazzari

La maestra Margherita Venturi della Scuola dell’Infanzia "La tana dei grilli" di Talamello va in pensione dopo 45 anni di insegnamento.

Negli anni di servizio, sono stati tanti gli alunni che hanno varcato la soglia dell'istituto e affollato le aule e i corridoi. Margherita, con amore e devozione, li ha "presi per mano" e condotti nel percorso della crescita.

Per celebrarla, i genitori degli alunni che sono stati diplomati nell'anno scolastico appena conclusosi hanno pensato di festeggiarla e omaggiarla con una piccola festicciola anche in occasione del diploma dei bambini, tenutasi sabato 26 giugno negli spazi esterni della struttura con "la classe bolla", nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

I genitori hanno voluto celebrarla attraverso un video con una dedica finale; nella parte iniziale del video, i genitori hanno ripercorso quella che è stata la storia della maestra Margherita dall'infanzia fino all'adolescenza, raccolto alcune testimonianze da parte di alunni ed ex alunni e quelli che erano i loro ricordi sulla maestra ("Se ti dico maestra Margherita, cosa ti ricordi?") e tante altri pensieri di colleghi ed ex colleghi, personale docente e Ata, per poi concludere con alcune parole di ringraziamento da parte dei genitori.



IL TESTO "Cara maestra Margherita, insieme a noi anche tu sei giunta alla fine di questa avventura. E' stata una grande fortuna poter muovere i primi passi nel mondo della scuola con te al nostro fianco. Grazie per aver reso ogni singolo bambino importante e speciale allo stesso modo, grazie per averci compreso e aiutato nei momenti di incertezza che ci sono stati nel corso degli anni. Grazie per averci insegnato che per ottenere le cose bisogna combattere o almeno provarci. Grazie per aver saputo trasformare ogni momento in un ricordo speciale che porteremo nel cuore. Grazie per essere semplicemente quella che sei.

Ed eccoci qui il momento in cui una come te non avrebbe mai voluto arrivasse. Il momento di congedarsi dal mondo della scuola per iniziare nuove avventure, quelle fantastiche che solo tu sai inventare. Ti auguriamo tutto il bene del mondo perchè te lo meriti. Buona pensione."



I genitori colgono l'occasione per ringraziare la maestra Ivana e tutto il personale scolastico che in questi anni hanno seguito i bambini, e l'amministrazione comunale di Talamello.